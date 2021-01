Contagi a Termoli, sono diventate 8 le classi chiuse al plesso di Difesa Grande

TERMOLI. Contagi a due cifre in città e classi chiuse, nelle scuole dell’obbligo come alle superiori. L’emergenza Covid sembrava sotto controllo e invece è tornata a martellare. Come abbiamo riportato nel bollettino di ieri sera 19 i casi in città e raddoppiano le classi chiuse all’istituto comprensivo Difesa Grande. La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Difesa Grande, Luana Occhionero, ha dovuto chiudere l'attività in presenza in ben 6 classi della primaria, tre prime e 3 quinte, e in due sezioni della scuola dell'infanzia. Due i bimbi positivi, con fratellini in altre classi e contatti con contagiati il quadro critico. A tampone anche qualche allievo delle medie, il cui esito si saprà oggi. Del medesimo comprensivo sono chiuse anche due classi del plesso della scuola primaria di via Po.