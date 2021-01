CAMPOMARINO. L’assessorato ai Lavori pubblici del comune di Campomarino va oltre l’emergenza pandemia, che in questi giorni sta rendendo difficile la situazione in paese. Ci sono risposte attese da parte della comunità, come quelle delle opere che miglioreranno la qualità della vivibilità urbana e uno degli indicatori è senza dubbio quello viario e infrastrutturale, come ci ha sottolineato l’assessora Anna Pollace, nel rendere noto che nonostante la difficile situazione attuale causa contagi da Covid-19, sono ripresi i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra via Cuoco e via Favorita. A eseguirli, come impresa affidataria del relativo appalto è la Dmp costruzioni di Vinchiaturo. Per la realizzazione dell’opera si è reso necessario anche l’intervento della 2I Rete gas per il miglioramento di un tratto di impianto in prossimità di via Favorita sul sito in cui, come da progetto, sorgerà una rotatoria molto importante per il rallentamento del traffico locale. «Un doveroso ringraziamento alla 2I rete gas per la preziosa e tempestiva collaborazione e un buon proseguimento di lavoro all’impresa Dmp costruzioni Srl», conclude la Pollace.