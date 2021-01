A nove anni dalla scomparsa di don Nino Zappitelli, il ricordo resta ancora vivo

MONTENERO DI BISACCIA. Il 30 gennaio 2012 la comunità di Montenero di Bisaccia perse un vero punto di riferimento, don Nino Zappitelli, sono trascorsi 9 anni da quella scomparsa.

Il sacerdote della Parrocchia di San Paolo era tornato alla casa del padre. Era andato via in silenzio, il suo cuore aveva smesso di battere all’improvviso. Un parroco umile amato soprattutto dai più giovani, dal sorriso facile e dalla bontà immane.

Oggi i ricordi corrono sui social Antonia scrive: ‘quando mia madre gli disse: Don Ní dille tu qualcosa a questa che in chiesa non viene più, tu mi abbracciasti e dicesti: va bene così, non fa niente, facendomi l'occhiolino’. Antonio dalla sua pagina di Facebook lo ricorda spesso ed oggi scrive: “strappare una foto non vuol dire dimenticare. Il tasto offline non è valido per il cuore, lui ha una sua memoria e non si fa gestire facilmente. Grazie Dio per averci donato don Nino”.

Don Stefano, don Claudio e don Giuseppe rivolgono una preghiera all’amato don Nino.

“Ogni anno in questi giorni del suo anniversario ancora di più noi sacerdoti ringraziamo il Signore per il dono di aver conosciuto e condiviso con il caro don Nino un tratto del nostro cammino sacerdotale a servizio della comunità tutta del nostro paese. Personalmente- scrive don Stefano - due caratteristiche della sua vita porterò̀ sempre con me quasi come sua eredità e come ideale di vita da tenere sempre presente.

La prima è la sua gioia sacerdotale. Don Nino amava il suo essere prete e la sua chiamata che era un tutt'uno con la sua persona. La seconda caratteristica è stata, almeno secondo quello che ho potuto cogliere io, il mettere avanti a tutto il suo servizio sacerdotale l’amore alla Chiesa. Prima c'era questo, poi tutto il resto. Sì, la sua presenza in mezzo a noi è stata ‘un segno’ di Gesù Buon Pastore, un segno della sua sollecitudine amorosa e attenta nella guida del suo gregge”.