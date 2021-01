Trasporti inadeguati, studenti a rischio contagio: la lettera bis di Martina a Toma

CAMPOBASSO. Continua la battaglia della studentessa del liceo scientifico Romita di Campobasso, Martina Giacomodonato, che parla dei problemi che gli studenti molisani affrontano ogni giorno nel tragitto che li porta nelle aule dei vari istituti della Regione. Dopo la prima lettera inviata a TermoliOnline e destinata al Presidente della Regione Molise Donato Toma e “rimasta inascoltata” come rimarca Martina, ecco una seconda lettera indirizzata al Governatore sul problema dei trasporti.

«Egregio signor presidente, mi rivolgo a lei pubblicamente per la seconda volta, poiché non ho ricevuto risposte alla prima lettera.



Nuovamente evidenzio l’aumento dei tamponi risultati positivi nella nostra regione nell’ultimo periodo e la costante degenerazione della situazione ospedaliera.

Non sto qui a ribadirle la funzionalità della DAD, oggi voglio descriverle nel dettaglio la situazione che lei impone a noi studenti di vivere ogni giorno. Lei ci sta negando il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...”), infatti ogni studente italiano rischia ogni mattina di contrarre il Covid-19 sugli autobus, al terminal bus, sugli autobus urbani, fuori dalla scuola e all’interno della scuola stessa.

Adduco un chiaro esempio: è vero che sono state potenziate le linee degli autobus urbani dal terminal bus al liceo Romita, ma l’assembramento si viene a creare comunque, evidentemente non basta un unico mezzo in più. Inoltre al ritorno (tragitto dal liceo Romita al terminal bus) il numero degli autobus urbani non è aumentato. Allora mi chiedo, il Covid-19 esiste solo la mattina?

La invito nuovamente a riflettere sul rischioa cui sta esponendo ogni singolo studente».