«Nessun ritardo sulla commissione mensa», la Stumpo replica alla Ciciola

TERMOLI. «Nessun ritardo sulla commissione mensa», è quanto afferma la capogruppo di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra Marcella Stumpo.

Replica giunta dopo la nota di ieri dell'assessora all'Istruzione Silvana Ciciola. «Spiace constatare come si addossino volentieri alla minoranza colpe che non le appartengono, come nel caso della Commissione Mensa, mancante dal 2019 e improvvisamente diventata questione di vita o di morte per via dei “litigi” della minoranza. Precisiamo che non esisteva alcun problema: i tre gruppi di minoranza al Comune di Termoli non hanno raggiunto l’unanimità, ed hanno quindi presentato due nomi. Uno dei due ha raccolto la maggioranza dei consensi, e secondo ogni logica avrebbe dovuto prevalere. Negata questa procedura perché “non riportata nel regolamento della Commissione”, alcuni consiglieri di minoranza hanno subito fatto richiesta di accesso ai documenti che permettessero di controllare la prassi seguita negli anni precedenti, per cercare una soluzione. Tali documenti sono stati disponibili solo ieri, e avendo potuto constatare che è ammessa la nomina di un rappresentante della minoranza per un anno alla volta, consentendo così l’alternanza dei gruppi, è stato raggiunto l’accordo sul nominativo per l’anno 2021, prontamente comunicato al Presidente del Consiglio. Faccio notare che sarebbe auspicabile manifestare un simile zelo nel segnalare mancanze anche in tutti i settori dove invece la tempestività manca… per esempio i controlli della corretta attuazione dei contratti, la manutenzione della pubblica proprietà, l’efficacia del trasporto scolastico in tempi di Covid, e molto, molto altro».