Italia Viva sul ​Covid, Occhionero: sanità molisana al collasso, Toma disastroso

CAMPOMARINO. "Alcuni paesi del Molise, tra cui Campomarino, si trovano ad affrontare giorni drammatici a causa di un'accelerazione dell'epidemia che poteva senza dubbio essere evitata". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.



"La situazione vissuta da Campomarino, per esempio, non era certo inevitabile. Si tratta piuttosto del triste effetto prodotto da una serie di scelte sciagurate da parte sia del sindaco Silvestri che, soprattutto, della giunta regionale di Toma. Il risultato di queste due gestioni è sotto gli occhi di tutti: la sanità molisana è al collasso e i paesi come Campomarino sono stati abbandonati alla loro sorte", conclude.