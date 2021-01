Termoli e il Molise: un vero Eden, il reportage di Licia Colò su "La 7"

TERMOLI. Il Molise non esiste, resiste, o esiste? Questo l’interrogativo a cui ha cercato di dare una risposta ieri sera Licia Colò, con la sua trasmissione Eden, che tra i vari territori esplorati e proposti agli spettatori de “La 7”, tra Corsica e Senegal, ha lanciato il Molise, riprendendo la famosa citazione del New York Times, mai adeguatamente sfruttata a causa della pandemia.

Il 2020 turisticamente parlando nacque, dunque, sotto i migliori auspici, poi arrivò il Covid e tutto venne sconvolto.

Un reportage molto interessante, quello andato in onda, lo diciamo anche campanilisticamente, visto lo spazio riservato a Termoli, baciato dalla frase: Tanta bellezza a portata di mano.

Spiagge, borgo, il Monumento dell’ora, il Castello svevo, i trabucchi, quante immagini della nostra città, o cittadina, come l’ha definita la Colò, una vetrina d’eccezione per l’enfasi con cui è stata realizzata e di questo non possiamo che ringraziarla, così come lo faranno anche i titolari di alberghi diffusi, vista la citazione mirata su questa forma di ricettività ideata proprio qui.

Mari e monti, entroterra, il Molise offre arte, storia, cultura e paesaggio variegato, finestre di attualità sulle scommesse e sul patrimonio di borghi e tratti distintivi del territorio anche su Civitacampomarano, Castel del Giudice, le Morge e le cascate di Carpinone.

Solo 24 ore prima c’era stato Roberto Giacobbo, con Freedom, a dare risalto a castelli imponenti, vedi Roccamandolfi e Pescolanciano.

Il Molise che resiste… esiste.