Sono immune dal Covid: ecco il patentino

TERMOLI. Di questi tempi avere il patentino anti-Covid potrebbe equivalere ad una medaglia guadagnata per coraggio civico o militare, per aver vinto uno slalom olimpionico, per aver battuto i 100 metri in piscina, stile libero. Anzi vale di più: attraverso esso, chi lo possiede risulta immune da uno dei più grandi nemici mortali dell’umanità negli ultimi secoli. Insomma non è roba da poco.



Tutti lo vorremmo avere al più presto. Ma non è possibile dato che il vaccino non lo si riceve in massa insieme, come se prendessimo acqua piovana da un temporale. Quindi sono state stabilite le priorità: prima gli operatori sanitari, poi gli over ottanta etc... Priorità sulla quali nessuno ha avuto da fare critiche e commenti.

Certo è che chi può esibire il patentino ha di conseguenza un sacco di vantaggi: potrà entrare liberamente nei bar, nei ristoranti, nelle palestre, nei negozi, nei supermarket e per lui avrà importanza relativa il colore pandemico della propria regione.

Insomma è come un Direttore d’albergo (o la cameriera) che con il passe-partout può entrare in qualsiasi camera d’albergo, come un Responsabile informatico in possesso di tutte le password dei Pc aziendali, come un Responsabile del Personale in possesso di tutti i curricula dei dipendenti.

Più in dettaglio. I detentori di patentino potrebbero averlo penzolante al collo come i partecipanti ad un convegno, come gli uomini della security, come i dipendenti all’ingresso dell’azienda. In questo caso sarebbero riconoscibili in ogni momento anche per strada. Occhiate d’invidia oppure qualche sorriso con tacite congratulazioni, nessuno conteggia i metri o i centimetri di distanziamento dal privilegiato, nessuno trattiene un colpo di tosse del tutto innocuo al fortunato possessore del patentino.

All’ingresso dei ristoranti saranno ricevuti con ogni riguardo: sorrisi, salamelecchi, frasi di cortesia. E naturalmente accompagnati nella sala riservata ai “signori con patentino”.

E tutti gli altri? Nel locale appartato riservato a quelli con la spada di Damocle, anzi del Coronavirus, un po’ intristiti, ma con tanta voglia di apparire senza paura. Comunque con tavoli distanziati e non più di due persone per tavolo.

Ed ancora una suddivisione: i patentati anti-Covid fumatori hanno a disposizione saletta riservata e quelli senza patente anti-Covid fumatori sul gradino d’ingresso del ristorante.

Lo stessa clima di cortesie ben meditate accoglie i fortunati patentati nei bar, nei negozi, nei supermarket. In fondo essi trasmettono fiducia, speranza. Ed infatti quelli ancora in attesa del santo vaccino pensano: “prima o poi saremo come loro”.

Ma al di là dei vantaggi personali, i singoli possessori hanno il merito di far ripartire i consumi, far riaprire le piccole attività che sono molto più visibili delle industrie, far ripartire la vita normale, quella prima del Covid. E nel cervello e nel cuore di tutti si illumina una scritta luminosa “finalmente sta finendo, il piccolo mostro omicida onnipresente ed invisibile ha i giorni contati”.

Ma l‘erosione psicologica dell’attesa di essere vaccinati, (soprattutto nei giovani), la voglia di essere tra i privilegiati e soprattutto usufruire dei vantaggi dei vaccinati potrebbero far crescere nella mente dei soliti furbi l’idea della creazione di un mercato illegale del patentino.

Ovviamente ci auguriamo che ciò non avvenga perché, a prescindere dall’ etica della maggior parte dei cittadini, il successo sarebbeprobabile, dato che il patentino farebbe tornare a come si stava prima, liberi come l’aria: andare dove si vuole, fare gli acquisti dove e quando ci pare, passeggiare o andare in palestra, assembramenti dei vaccinati, una movida senza divieti, il pranzo della domenica allargato con cinque,dieci, quindici parenti.

Insomma il patentino al mercato nero sarebbe un prodotto molto ricercato. Ma è illegale. Anche la mafia lo è, ma esiste e prospera. In ogni caso ci siano dei controlli delle autorità competenti veloci ed efficaci.

Luigi De Gregorio