Scuole chiuse a Larino a causa del Covid, restrizioni in arrivo anche sulle piazze

LARINO. Come aveva fatto intendere nei post degli ultimi giorni, il sindaco di Larino a causa dei contagi Covid in aumento anche nella realtà frentana ha deciso di sospendere le lezioni in presenza con propria ordinanza e ne seguirà un'altra per la chiusura delle piazze.

«Considerato che sul territorio comunale vi sono attualmente alcuni casi di alunni e docenti positivi al Covid-19 e vi sono numerosi casi di persone in isolamento precauzionale, con potenziale rischio di allargamento dello spettro del contagio ad altri soggetti che gravitano sul territorio comunale.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, si ordina la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado presento sul territorio comunale dal primo al 14 febbraio».