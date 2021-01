Situazione fuori controllo a Campomarino, Silvestri: adotterò misure ancora più dure

CAMPOMARINO. Aveva riferito di essere fortemente preoccupato, tanto da richiedere la zona rossa con insistenza da diversi giorni. In effetti, i contagi emersi nell’ultima settimana hanno disegnato lo scenario peggiore sull’emergenza Covid da quando la pandemia è scoppiata.

Per questo, dopo l’ordinanza del Governatore Donato Toma, forse in risposta a polemiche politiche ritenute inopportune, strumentali e fuori luogo, il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri ha esternato direttamente sui social la propria convinzione, rivolgendosi direttamente alla cittadinanza che da domani sarà costretta a vivere in condizioni di restrizioni ancora maggiori.

«Cari cittadini, come ormai noto, i contagi nel nostro Comune sono in continuo aumento. La situazione è fuori controllo da giorni.

Mi sono impegnato affinché Campomarino fosse dichiarata zona rossa. Non è stato semplice e ci sono volute svariate riunioni e molteplici confronti: ce l'abbiamo fatta! Non esprimo questo come fosse una vittoria, non lo è. Ma data l'emergenza è una necessità.

Ciò premesso, Vi comunico che il presidente della Regione, Donato Toma, ha emesso un'ordinanza che rende il territorio comunale zona rossa (fino al 14 febbraio) e lo ha fatto, mi preme sottolinearlo, in un giorno non lavorativo, proprio a dimostrazione del fatto che l’incolumità dei nostri cittadini rappresenta per noi una priorità.

Rispetto a questa ordinanza, Vi anticipo, che l’amministrazione comunale adotterà misure ulteriormente restrittive, seguirà, pertanto, un’ordinanza di mio pugno».