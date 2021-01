Sfalci di potatura lasciati per troppo tempo sui marciapiedi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sfalci di potatura lasciati per troppo tempo sui marciapiedi, ad accorgersene e a denunciarlo è stato il Psi di Termoli.

«Potati gli alberi a via Firenze a Termoli, ma i tronchi e i rami segati sono a terra da giorni sui marciapiedi.

L’aministrazione comunale non ritiene opportuno che i rami tagliati fossero rimossi più velocemente, in modo da evitare ogni possibile rischio e sporcizia?

I lavori iniziati da più di una settimana proseguono a rilento, offrendo ulteriore impedimento e pericolo per l’incolumità delle tante persone che, ad ogni ora, passeggiano sul viale utilizzando i marciapiedi al centro della strada, visto che quelli laterali sono per lo più impraticabili da anni, specialmente per le persone disabili.

Senza considerare i rischi a cui sono andati incontro le centinaia di studenti che fino a ieri si sono recati all'istituto Majorana».