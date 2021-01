«Giovani indisciplinati e qualche esercente trasgressore, giusto chiudere le scuole»

TERMOLI. Il sindaco di Termoli Francesco Roberti torna sulla questione movida e assembramenti, anche per rispondere a chi non ha digerito la chiusura delle scuole.

«Sabato sera, parte di quei ragazzi che lunedì sarebbero rientrati soprattutto nelle scuole superiori di secondo grado, per le strade hanno dimostrato la loro vivacità per non dire indisciplina e non rispetto delle regole con la complicità di qualche esercente avvezzo alla trasgressione delle norme.

È giusto che sia messa in pericolo la salute di cittadini, docenti e di quei ragazzi disciplinati nonché delle loro famiglie?

Centinaia di persone saranno poste in quarantena in attesa del risultato del tampone, cosi come gli organi competenti stanno facendo le dovute indagini su chi abitualmente non rispetta le leggi al fine di adottare i consequenziali provvedimenti.

Tuttavia le scuole senza sistemi Vmc (ventilazione meccanica controllata) con sistemi automatici di disinfezione dell'aria e non banchi con le rotelle e finestre aperte come qualcuno vorrebbe, non saranno mai idonee.

La DaD, con i suoi limiti, è l'unica possibilità finché non si debella questo virus o il governo non deciderà un piano Marshall sull'istruzione.

Finora è stata fatta solo propaganda sugli edifici scolastici con la necessità di interventi antisismici, magari fatti dopo quelli di riqualificazione energetica, e spendendo soldi per qualche laboratorio senza efficacia ed efficienza. La scuola nonché l'istruzione e gli edifici scolastici, sono il grado di civiltà di una nazione e il suo futuro.

Speriamo che chi oggi ci governa a livello nazionale, abbia avuto una buona istruzione, oltre che una buona educazione, due elementi imprescindibili per il futuro di una Nazione. Speriamo che i milioni di euro promessi dall'Europa e pronti ad essere spesi, siano in maniera coscienziosa, destinatial miglioramento delle scuole».