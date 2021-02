TERMOLI. Un momento importante, quello che oggi ha sancito il dono, inteso proprio come tale, che la Confraternita della Misericordia ha voluto fare alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, protagonisti coloro che in quasi 28 anni sono stati capaci di elevare nello spirito e nell’azione quotidiana la missione dell’associazione di volontariato che dal 1992 è punto di riferimento della comunità termolese e non solo.

Parliamo di Romeo Faletra, Governatore, di padre Enzo Ronzitti e della dottoressa Elda Della Fazia, con la presenza della preziosissima Patrizia Colantuoni. Da oggi la chiesa è cardio-protetta, sesto luogo in città, dopo piazza Monumento, piazza Duomo, il molo imbarchi al porto, via Montecarlo e il Sae 112 (sperando di non averne dimenticato altri).

Dopo la Santa Messa delle ore 11, padre Enzo Ronzitti ha benedetto e scoperto il defibrillatore donato come abbiamo detto dalla Misericordia, c’è stata anche una dimostrazione pratica del suo utilizzo.

I volontari, lavorando incessantemente a partire dal maggio dello scorso anno, attraverso le donazioni è stato possibile, infatti, raggiungere questo importante risultato attraverso il quale non solo è stato acquistato il defibrillatore, ma anche la teca di contenimento e un residuo destinato alla formazione di personale competente.

Il defibrillatore semiautomatico (Dae) è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare. Il suo obiettivo è quello di salvare la vita delle persone per farlo occorre saperlo usare.

«Il percorso che abbiamo intrapreso quest’anno in piena pandemia non è stato semplice. Ha avuto momenti di stallo e di grande difficoltà. E’ stato quindi, lungo e non immediato ma questo non ci ha mai demoralizzato - sottolinea Romeo Faletra che insieme al Magistrato è stato promotore e fautore dell’iniziativa - abbiamo cercato sempre di espletare “servizi” con trasparenza e in sinergia con altre associazioni di territorio, cittadini e istituzioni parlandone e socializzando i contenuti in rete, condividendo documenti, informazioni e fasi di realizzo, producendo incontri mirati all’aggiornamento continuo dello stato dell’arte del progetto. L’iniziativa ha visto una importante risposta da parte della gente, ne siamo molto soddisfatti. Le donazioni hanno permesso di raccogliere la modica somma di mille euro che in questo periodo non proprio facile per le famiglie non è da sottovalutare. La gente si è fidata di noi, ci hanno sostenuti fin dal primo momento, pertanto, non ci resta che ringraziarli tutti».