TERMOLI. La cultura della cura. Attraverso le parole del messaggio di Papa Francesco, il vescovo Gianfranco De Luca, ha lanciato un messaggio profondo, nella preghiera da lui presieduta, nella chiesa di San Francesco di Termoli. Un’ iniziativa promossa dall’Azione Cattolicae dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laiche. Una tradizione ormai consolidata, che la diocesi di Termoli-Larino, ripropone l’ultima domenica del mese di gennaio come giornata diocesana della Pace.



L’incontro ha avuto come linea guida una riflessione profonda e continua. Le numerose testimonianze susseguitesi hanno rispolverato uno stato di coscienza sedato e fin troppo celato oggi giorno. Povertà, sofferenza di persone dimenticate dal nostro tempo. Vittime di disuguaglianze e private dei diritti umani. Temi che rincorrono la storia dell’essere umano e che puntualmente esplodono alla luce del mondo, in momenti di grave difficoltà, come l’attuale pandemia.

Divisione ed egoismo sono il vero isolamento che colpisce l’uomo. Nella lettera Pastorale “Mi appartiene: me ne prendo cura” il vescovo De Luca si esprime così: “Nel prendersi cura dell’altro, viene superato il dualismo egoismo-altruismo. L’attenzione al volto dell’altro, il sentire la vicenda dell’altro come qualcosa che mi riguarda intimamente e progettare il mio esistere come co-esistere. Non è il frutto di tante possibili decisioni di andare oltre me stesso per incontrare un altro (superamento del mio egoismo). Non è uscire da me per arrischiarmi in un oltre che non mi appartiene. Ma la necessaria risposta alla dimensione relazionale, che è costitutiva del mio esserci. In parole povere, si può dire che solo nell’essere con l’altro e per l’altro realizzo me stesso”.

Un pensiero profondo, che rompe il silenzio assordante del nostro vivere quotidiano. Travalica ogni opinione o fede e raggiunge la parte meno conosciuta di noi stessi: l’anima.

Un qualcosa che si manifesta nei momenti più complicati della nostra vita, ma che erroneamente viene scissa dalla nostra quotidianità. Un ragionamento che si trasforma nell’arma più letale per l’essere umano: l’indifferenza. Vera piaga di un modo rivolto al progresso, ma che inciampa goffamente nella regressione umana. La cultura umana. Un binomio grammaticale che stona all’orecchio sordo del mondo odierno. Ma che rinasce nella relazione, nella condivisione.

“La relazione — continua il Vescovo nella sua lettera — il noi, è lo spazio vitale che fa me stesso. La cura non è un sentimento, è una pratica e si esprime in modi di esserci”.

Una pratica, non un servizio. Un allenamento duro, che va ben oltre quello fisico. Una difficoltà che nasce da uno scarso esercizio, ma che trova sollievo nella naturale predisposizione umana. Ma come afferma il vescovo De Luca, “La cura dell’altro richiede coraggio. Che porta oltre la paralisi dell’indifferenza ed esige il rischio del metterci la faccia e di pagare di persona”. Una realtà ben definita. Ma che non deve cadere nell’individualismo cronico di un uomo che non vuole ascoltare.