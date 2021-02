ROMA. Il Ministero ha ‘spiegato’ all’Inps perché i politici non hanno diritto all’indennità-Covid "" Spetta l’indennità-Covid ai politici? No, il beneficio è incompatibile.

Lo spiega, finalmente, un parere ministeriale, tenuto conto della situazione previdenziale dei soggetti in questione. I ‘soldini’ non competono a chi risulta iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria, diversa ed ulteriore, rispetto a quella (di appartenenza e di riferimento) dell'attività che ha subìto il fermo o la forte contrazione per il Covid. In effetti deputati e senatori sono iscritti a proprie casse di previdenza di Camera e Senato, mentre i consiglieri regionali godono di tutela pensionistica assicurata dalle singole Regioni. Nel passato, ricorda il Ministero, si riteneva che i vitalizi per i titolari di cariche elettive non avessero natura previdenziale (pensionistica). Ma, oggi, le cose stanno al contrario: dopo le riforme introdotte da Camera e Senato nel 2018 e dai Consigli regionali nel 2019, essi sono assimilati alle gestioni pensionistiche obbligatorie. Ne consegue, quindi, il verificarsi di un'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto all'indennità che passa attraverso l’Inps e si occupa di versare un ‘bonus’ da 600-1.000 euro ai lavoratori toccati dalla pandemia.

A decidere l’indennità in esame fu il decreto ‘Cura Italia’ con cui si intendeva aiutare le categorie più toccate dal virus, vale a dire quelle indipendenti ed i lavoratori autonomi di agricoltura, turismo e cultura. Fu allora che un’inchiesta giornalistica rivelò che avevano ricevuto il ‘bonus’ 2.000 tra deputati, presidenti regionali, sindaci, consiglieri e assessori, tutta gente che aveva uno stipendio sicuro. A suscitare scalpore immediato furono 5 parlamentari. Il decreto del Governo aveva previsto una distribuzione a pioggia, in particolare per le partite Iva. Cosicché era sufficiente compilare un modulo ‘online’ ed allegare la documentazione. L’avvenuto pagamento veniva comunicato via Sms. Questo permise, anche a chi non ne aveva bisogno, di farne richiesta. Tutti i partiti condannarono il presunto agire dei deputati e chiesero di divulgare i nomi. Oggi il Ministero si esprime ufficialmente e dice che la «politica» non ha diritto alle indennità Covid.

Parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici, infatti, percepiscono trattamenti che sono incompatibili con l'aiuto in questione. E non solo; c'è pure il fatto che essi risultano iscritti a forme di previdenza obbligatorie; e questa è un’altra situazione che esclude il diritto. Lo ha precisato l'Ufficio legislativo in un parere inviato all'Inps, che l'aveva richiesto dopo la bufera scatenata dalla notizia. L'indennità Covid è un beneficio il cui fine era quello di mitigare gli effetti economici negativi causati dal Covid ai soggetti che hanno subìto un fermo o una forte contrazione dell'attività lavorativa. Sulla base di questo principio sono stati individuati i casi di non spettanza dell'indennità, tra cui la percezione di pensioni, di Ape sociale o di reddito di cittadinanza, oltreché la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente in corso. Gli amministratori locali, regionali ed i parlamentari percepiscono un compenso assimilato all'indennità di funzione.

Pertanto, avendo natura indennitaria, spiega il parere, quel compenso è incompatibile con il riconoscimento di ulteriori indennità, quale quella per il Covid. In secondo luogo, l'attività esercitata, anche se non configura un rapporto di lavoro in senso tecnico, comporta il diritto ad indennità, a gettoni e ad altri compensi che, dal punto di vista fiscale, sono assimilati al reddito di lavoro dipendente. Ne deriva, precisa il Ministero, che, in questi casi, non solo non c'è assoluta assenza di «qualsiasi forma di sostentamento» (cosa che, invece, presuppone la ‘ratio’ della norma che prevede l'indennità Covid); ma, inoltre, si verifica il caso della percezione di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente che è caso escludente tale diritto (al pari del caso del professionista che percepisca una retribuzione quale dipendente).

Claudio de Luca