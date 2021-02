Che ricordi al Circolo 78, lutto in casa di Luzio: se ne va "Dine u' Barese"

TERMOLI. Ricordate l’epopea della tombola al circolo 78? Era un appuntamento quasi irrinunciabile nel periodo delle festività natalizie.

Purtroppo, se n’è andato uno dei simboli di quella stagione di convivialità, quando ci si poteva assembrare senza patemi.

E’ salito in cielo il carissimo amico Dino Di Luzio, conosciutissimo a Termoli come "Dine u' Barese", una gran bella e brava persona, che se anche da tempo soffriva di una patologia che piano piano se lo stava divorando, lui l'ha sempre affrontata con il piglio del guerriero indomito.

Era un guerriero che lottava senza arrendersi mai fino all'ultimo che purtroppo è arrivato in queste ore. Quanti bei ricordi ci legano a lui, fin da quando a metà degli anni 70 appena tornato da Milano, davo una mano ai miei cugini nei mercati in giro per il Molise, e lì c'era anche Dino, come ambulante; spesso si rideva e si scherzava perché oltre ad essere un ragazzo informato era anche molto intelligente, su qualsiasi argomento era davvero molto ferrato. Poi le nostre discussioni calcistiche, lui grandissimo tifoso del Napoli, spesso ci confrontavamo e ci prendevamo in giro alla grande e le risate erano moltissime.

Ma Dine u' Barese era anche una istituzione quando nel periodo natalizio era uno di quelli che tirava i numeri della tombola al Circolo 78, proverbiale il suo chiamare i numeri in un italiano forbitissimo: "Il primo numero è il 5 , ripeto il primo numero è....."

L'unico suo problema e questo ci divertiva parecchio era quando doveva chiamare i numeri della decina del 30, lui faceva una pausa e tutti noi gli astanti ci preparavamo a puntare sicuro un numero della trentina seguita da una risata da parte di tuti gli amici che sapevano di questo suo problema.

Ma Dino era tanto altro ancora, un amico vero che se poteva ti aiutava o prendeva sempre le difese dei più deboli. Ha combattuto e lo ha fatto davvero senza risparmiarsi, ora ritroverà vecchi amici con cui ha trascorso anni bellissimi e divertenti, Francesco Matassa, Tonino Cruscioff, Armando Traini e chissà magari quando sarai lassù in Paradiso, che non riesci ad incontrare pure il tuo grande idolo anche solo per un attimo, Diego Armando Maradona, che nel periodo napoletano ti faceva camminare per la gioia tre metri sopra il cielo.

Amico mio e di molti altri, ci hai fatto cominciare questo mese di febbraio e la sua prima settimana con un pianto, ma ti perdono perché so che ora nonostante tutto avrai anche finito di soffrire, abbracciami da parte mia quegli amici che ti ho appena nominato che hanno intrapreso questo viaggio prima di te.

Ciao Grande Dine u' Barese.