CAMPOMARINO. Primo giorno di zona rossa e arrivano i provvedimenti ancora più restrittivi del sindaco Piero Donato Silvestri. Scuole di ogni ordine e grado chiuse fino al 13 febbraio e stretta sulle attività al pubblico: ordinanza di chiusura tutti esercizi commerciali compreso Barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Il testo dell'ordinanza sulle attività in paese.

RAVVISATAl’esigenza di “mantenere una linea di massima prudenza, con la necessità di non sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (movida)

PRESO ATTO della recrudescenza dei contagi da COVID-19 e dell’attuale

andamento epidemiologico nel territorio comunale che “con particolare riferimento al Report relativo alla settimana dal 25 al 31 gennaio secondo cui il numero di casi di COVID-19 continua ad aumentare

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l’adozione di ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;

RITENUTO necessario e urgente ai fini precauzionali , rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, di disporre la chiusura di tutte le attività di ristorazione, bar, pub e circoli – barbieri, parrucchieri ed estetisti, edil divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto e consegna a domicilio, presenti sul territorio comunale dal 02.02.2021 al 14.02.2021;

VISTO il nuovo D.P.C. M. del 14 gennaio 2021;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; VISTO l’art. 50 del TUEL , D. Lgs 267/2000;

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti la CHIUSURA di tutte le attività di ristorazione, bar, pub e circoli – barbieri, parrucchieri ed estetisti edil divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto e consegna a domicilio, presenti sul territorio comunale dal 02.02.2021 al 14.02.2021;

E’ FATTO OBBLIGO per tutti i proprietari e gestori di attività commerciali presenti sul territorio Comunale, di contingentare l’ingresso degli utenti in base alla capienza dell’esercizio con apposito organo di controllo messo a disposizione dall’esercente stesso e previa misurazione della temperatura corporea che deve essere inferiore a 37.5 gradi come da protocollo;