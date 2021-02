MOLISE. Secondo gli esperti, ad influire sul divario infrastrutturale italiano sono soprattutto i procedimenti burocratici, sempre farraginosi. Sulla situazione incidono inefficienze e sprechi per cui risultano essere 640 le opere incompiute (per un valore complessivo di 4 miliardi di euro) e 400 quelle bloccate per motivi burocratici o per contenziosi vari. Il valore? 27 miliardi di euro. A guidare la classifica è la Sicilia: 162, pari al 25,3% del dato totale nazionale (640). L’isola si segnala anche per lo spreco: 488 milioni di euro, pari al 12,2% del dato nazionale (che somma 4 miliardi di euro). Per quanto riguarda, poi, i tempi di realizzazione delle opere pubbliche la media è di 4,4 anni.

Ma, a livello territoriale, si toccano valori ancora più elevati in Molise ed in Basilicata (5,7 anni), Sicilia (5,3) e Liguria (5,2). Sono regioni virtuose la Lombardia e l’Emilia- Romagna, dove le opere infrastrutturali vengono terminate con maggior velocità. Le due realtà si posizionano prime a pari merito con 4,1 anni di tempo medio di realizzazione. Di contro vi sono territori dove una grande opera su 4 rimane incompiuta per cui occorre un contributo migliorativo della sicurezza delle infrastrutture al fine di aumentare la trasparenza della gestione degli eventi. Gli esperti auspicano un processo dell’insieme dei dati relativi alle infrastrutture con una velocità ed un’efficienza di nuovo cònio che renda possibile prevedere un evento infrastrutturale prima che si verifichi, non solo a livello di ponti e strade, ma anche a livello “building” nei palazzi, uffici e scuole. E ciò particolarmente in Regioni dove sia necessario ridurre i costi di manutenzione e l’accesso ai dati, passando attraverso uno sviluppo di algoritmi predittivi. Secondo il Cnr sarebbero 12mila le infrastrutture che andrebbero subito revisionate.

Ma la rete viaria nazionale si perde nelle varie competenze (Autostrade, Anas, Regioni, Province, Comuni). Non essendo mai stato funzionante il Catasto delle strade non si può conoscere il numero esatto di ponti, viadotti e gallerie e non è possibile sapere quanti tra questi abbiano raggiunto livelli preoccupanti di degrado. Secondo le stime, in Italia i ponti sarebbero circa 1,5 milioni; e, calcolando poi le campate di ciascuno, si arriverebbe a 4 milioni di strutture da revisionare. Quelle sotto monitoraggio sono 60mila, monitorate con i vecchi sistemi delle ispezioni. Eppure i controlli “statici” portano sempre a creare situazioni di allarme. Almeno di queste qualcosa sappiamo, mentre di altre conosciamo ben poco. Qui le nuove tecnologie potrebbero dare un contributo risolutivo, consentendo interventi su larga scala ed in continuo, con acquisizione automatica dei dati e gestione da remoto, permettendo di monitorare grandezze fisiche, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Claudio de Luca.

