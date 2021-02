Ennesimo attacco hater a danno del professor Antonello Fabio Caterino

TERMOLI. Ennesimo attacco hater a danno del prof. Antonello Fabio Caterino da parte della pagina Facebook “Io, professione mitomane”. Caterino, accademico e scrittore di fama internazionale, è stato già preso di mira proprio per i suoi successi, che – stando agli odiatori seriali – egli sciorinerebbe a destra e manca sul web, da gradasso. Insulti, auguri di morti, pubblicazione di contenuti privati fanno da coronamento a questo spettacolo di inciviltà. Si arriva a dileggiare i meriti scientifici del docente, la cui carriera di serietà e conquiste scientifiche è nota in Italia e non solo.

Caterino, socio attivo e propositivo del Rotary Club di Termoli, nonostante ricopra cariche scientifiche ed editoriali di chiara fama, è una persona umile e fortemente autoironica, sempre pronta a dare una mano. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ad Antonello: sappiamo che è una persona dal carattere forte, e dunque non si lascerà avvilire. Esprimiamo perplessità di fronte a certi atteggiamenti, di cui speriamo la rete – e i social – possano liberarsi quanto prima.