TERMOLI. A scopo precauzionale, nonché nell'interesse pubblico a tutela sia dei miei cari che dei miei clienti, ho deciso la chiusura temporanea dell'attività, fino a quando non ci saranno adeguate misure di sicurezza per tutti noi. E' quanto deciso da Anna Di Pardo, commerciante e titolare de "La Matta vintage" di via Adriatica a Termoli. L'aumento dei casi negli ultimi dieci giorni ha sicuramente creato non pochi pensieri nella comunità adriatica, oltre a portare alla chiusura delle scuole per un'altra decade. Per me è un dovere civico, visti i tanti contagi dell'ultimo periodo. Brancoliamo nel buio, abbiamo zone rosse a pochi chilometri, mentre qui giochiamo ancora con gli assembramenti, specie nel fine settimana. Una scelta che ho deciso di compiere in via precauzionale. Voglio sensibilizzare la categoria dei miei colleghi commercianti e la stessa amministrazione comunale, per evitare che divenga ancora più disastrosa».