TERMOLI. Di ieri la notizia dell'arrivo in Molise delle prime 300 dosi del secondo vaccino in ordine cronologico approvato dall'Ema e dall'Aifa, quello di Moderna, di oggi, intorno alle 13, la consegna, sempre tramite il corriere Dhl, della terza tranche di vaccini anti-Covid della Pfizer-BioNTech all'ospedale San Timoteo di Termoli dopo quelle del 30 dicembre e del 12 gennaio scorso. A garantire il buon fine della consegna agli operatori del nosocomio di viale San Francesco la scorta di Polizia stradale del distaccamento di Termoli, dal casello dell'A14 al San Timoteo, e la presenza degli agenti del commissariato di via Cina. In tutto sono state acquisite 1.170 dosi.