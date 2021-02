Centrosinistra dem in Consiglio chiede controlli e screening gratuiti

TERMOLI. Sono state presentate in data odierna un’interpellanza e una mozione urgente al Sindaco di Termoli.

Dopo le segnalazioni di molti cittadini e l’intervento del Circolo cittadino Pd, oggi 02.02.2021 i consiglieri comunali Pd e Vota per te hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco Francesco Roberti per chiedere se sono state attivate delle misure per controllare e monitorare le situazioni di assembramento che continuano a registrarsi nel centro cittadino e in altre zone della città.



Se il sindaco ha intenzione di intensificare i controlli che sembrano insufficienti e se questo è stato fatto comunicare quali sono i mezzi e le misure messe in atto.

In seguito all’aumento dei contagi verificatisi in città e in tutto il territorio del basso Molise nelle ultime settimane e alla chiusura delle scuole, disposta a Termolidal.Sindaco con l’ordinanza del 30 gennaio, dal 01 febbraio fino al 10 febbraio, a causa dell’incremento del numero di positivi al Covid anchein ambito scolastico,i consiglieri Pd e Vota per Te, insieme all’interpellanza urgente, hanno depositato anche una mozione per chiedere al Sindaco, al finedi contenere e prevenire la diffusione del virus, di attivare uno screening gratuito di massa della popolazione, eseguendo tamponi antigenici a partire dai sei anni di età.

In Molise le amministrazioni di diversi Comuni ( Ururi, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano) hanno già messo in campo quest’iniziativa, riscontrandosuccesso.

La stessa iniziativa è stata adottata da molti Comuni dell’Abruzzo, con una popolazione uguale o superiore a quella di Termoli (Lanciano, Chieti, Fossacesia, Ortona).

Si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di attivare velocemente lo screening gratuito di massa della popolazione con tamponi antigenici, mettendo a disposizione spazi e immobili comunali e stilando un calendario con fasce orarie e giornate dedicate.



Attendiamo una risposta celere ed esaustiva dal Sindaco e dalla sua Giunta.

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale di Termoli

Avv. Annibale Ciarniello

E p.c. Ill.mo Sindaco del Comune di Termoli

Ing. Francesco Roberti

Termoli, 02.02.2021

INTERPELLANZA URGENTE

Oggetto: Attivazione e/o implementazione della rete di controlli sul territorio al fine di contenere la diffusione del contagio COVID-19 nella città di Termoli.

I sottoscritti Consiglieri Comunali PD e VotaxTe

Premesso che

nelle ultime settimane nel territorio del Basso Molise stiamo assistendo ad un nuovo e preoccupante aumento del numero dei contagi da COVID-19;

nonostante le numerose restrizioni previste dal Governo nazionale volte a contrastare la diffusione del virus, continuano a crearsi assembramenti nel centro e in altre zone della nostra città soprattutto in alcune fasce orarie della giornata;

la rete dei controlli messo in campo dall'amministrazione comunale per garantire il rispetto delle norme previste appare inadeguata e a tratti inesistente;

Preso atto che

a causa dell'aumento dei contagi il Sindaco ha ritenuto di dover chiudere nuovamente le scuole di ogni ordine e grado fino al 10 febbraio 2021;

Considerato che

la suddetta ordinanza, seppur condivisibile sotto il profilo cautelare, non è stata accompagnata da un efficace piano comunale di contrasto o contenimento del contagio nella città.

Tutto quanto sopra premesso

SI INTERPELLA CON URGENZA IL SINDACO PER SAPERE

se e quali misure ed azioni ha posto in essere per monitorare e controllare il territorio, al fine di contrastare le situazioni di assembramento che purtroppo continuano a registrarsi in centro e in altre zone della città;

se intende intensificare tali controlli ad oggi rivelatisi insufficienti;

in caso affermativo, quali sono i mezzi e/o le misure previste.

I consiglieri Comunali

PD e VotaxTe

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale di Termoli

Avv. Annibale Ciarniello

E p.c.

Ill.mo Sindaco del Comune di Termoli

Ing. Francesco Roberti

MOZIONE URGENTE

OGGETTO: COVID-19Attivazione screening gratuito di massa per la cittadinanza termolese

I sottoscritti Consiglieri Comunali ( facenti parte dei gruppi consiliari PD e VotaXTe)

PREMESSO CHE

-Nell’ultima settimana nel territorio del Basso Molise stiamo assistendo ad un nuovo e preoccupante aumento del numero dei contagi da COVID-19;

- in particolare, a distanza di venti giorni dalla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, il Sindaco Roberti ha disposto nuovamente, con ordinanza del 30 gennaio u.s., la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città di Termoli da lunedì 01 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2021;

- tale provvedimento, secondo quanto riferito dal Sindaco stesso, si è reso necessario a seguito della riscontrata positività al COVID, nei giorni scorsi, di alcuni alunni e di personale scolastico in diversi istituti della città ( 26 casi sinora accertati tra scuole primarie, infanzia e scuole superiori), al fine di contenere l’ulteriore diffusione del virus e permettere all’Asrem di processare i tamponi sui soggetti interessati;

- nella vicina Campomarino la situazione è decisamente più grave, tant’è che a causa dell’aumento esponenziale del numero dei contagi in paese negli ultimi giorni, il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha deciso con ordinanza del 30.01.2021 di dichiarare Campomarino zona rossa sino al 14 febbraio 2021;

- numerose persone si spostano frequentemente da Campomarino a Termoli e viceversa per motivi diversi, con il conseguente e serio rischio di una maggiore e più rapida diffusione del virus.

CONSIDERATO CHE

-Al fine di contenere e prevenire il più possibile la diffusione del virus COVID-19, nonchéper una più efficace e rapida ricostruzione ed individuazione dei cluster presenti sul territorio termolese, sarebbe opportuno attivare il servizio di screening gratuito di massa, eseguendo tamponi rapidi antigenici sull’intera cittadinanzaa partire dai sei anni.

PRESO ATTO CHE

-Nella nostra Regione le amministrazioni di diversi Comuni (tra cui Ururi, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano) hanno già messo in campo tale iniziativa da diverse settimane, riscontrando un notevole successo sia a livello di partecipazione che come efficace strumento di contenimento dei contagi;

- anche diversi comuni della limitrofa regione Abruzzo, con popolazione uguale o superiore a quella della nostra città (tra cui Lanciano, Ortona, Fossacesia, Chieti) hanno dato avvio allo screening gratuito della popolazione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Impegnano il Sindaco e la Giunta comunale, ad attivare tempestivamente lo screening gratuito di massa, eseguendo tamponi rapidi antigenici sull’intera cittadinanza termolese a partire dai sei anni,mettendo a disposizione spazi o immobili comunali ed individuando determinate fasce orarie e giornate in cui eseguire i tamponi.

Termoli 01.02.2021

I consiglieri Comunali PD e VotaXTe