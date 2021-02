Rischio assembramenti, Puchetti si rivolge alle forze dell'ordine: controllate piazze e strade

LARINO. E' stata inviata anche a Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia municipale di Larino la nota del sindaco Giuseppe Puchetti, che come anticipato nello scorso fine settimana, dopo aver chiuso le scuole per due settimane, ha messo mano alla Movida. «Vista l'ordinanza sindacale n. 7 del 31 gennaio scorso, di sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal primo febbraio al 14 febbraio 2021; considerato che si rende necessario e urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, con maggiore attenzione nelle ore serali dei fine settimana e nel centro cittadino in particolare nelle zone di assidua frequentazione giovanile.

Considerato, altri, il costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale, che negli ambiti urbani individuati dalle seguenti piazze e strade: piazza del Popolo, piazza dei Frentani, piazza Duomo, piazza Vittorio Emanuele, via Jovine e via Console Minucio; e nelle aree all'aperto destinate alla somministrazione di bevande e alimenti si determinano fenomeni di maggiore assembramento; che nelle aree e strade sopra indicate si vengono a creare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento. Considerato che nelle aree individuate possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid-19, si chiede alle forze dell'ordine di intensificare il controllo nelle aree indicate e nelle aree all'aperto destinate alla somministrazione di bevande e alimenti.