CAMPOBASSO. Prima una nota di carattere politico, per dire che nessuno degli inquilini di Palazzo D’Aimmo sia stato vaccinato senza averne diritto, poi carta alla mano, con la risposta avuta dai vertici dell’Asrem, il presidente della Giunta regionale Donato Toma ha voluto fare ulteriore chiarezza rispetto alla vicenda dei presunti “Furbetti del vaccino”.

«Ho provveduto immediatamente a fare chiarezza sulla questione sollevata in Consiglio regionale, perché la trasparenza difende le istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini verso di esse. Dalla comunicazione ufficiale dell'Asrem emerge che nessun consigliere e assessore regionale abbia avuto accesso al vaccino. In caso contrario, avrei sicuramente attivato tutte le procedure per tutelare la salute dei molisani e far rispettare le regole».

Nella lettera sottoscritta dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e dalla direttrice sanitaria Maria Virginia Scafarto, si dichiara che «In riferimento alle notizie diffuse a meno stampa, relative ad eventuale fruizione della vaccinazione and SarsCov2 di personale non sanitario, si comunica quanto segue.

Si sottolinea che dalle verifiche effettuate, pur nella complessità di riscontrare oltre 10.995 somministrazioni ad oggi effettuate, è emerso che: 1) Non compaiono nominativi di Consiglieri o Assessori Regionali: 2) Compaiono i nominativi di 7 sindaci sottoposti a vaccinazione in quanto operatori sanitari. Infine, e più in generale si rappresenta che: A) I punti vaccinali attivati in Regione Molise sono quelli aziendali e quelli delle strutture private accreditate quali Neuromed. Gemelli Molise S.p.A., Villa Esther e Villa Maria. Il personale da vaccinare è stato programmato in accordo con le indicazioni del Commissario Straordinario Arcuri e validato dalla Cabina di Regia composta da Commissario ad Acta, Sub Commissario ad Acta. Direzione Generale per la Salute ed ASReM. D) Per quanto riguarda le modalità di vaccinazione dei punti extra-aziendali, ASReM non ha alcuna competenza in merito alle priorità definite per singola struttura accreditata. Gli elenchi sono stati trasmessi al Responsabile Regionale dottor Colitti. Sempre a disposizione per qualsiasi altra delucidazione in merito, si porgono cordiali saluti».