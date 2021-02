​Come “evidenziare” una campagna promozionale

TERMOLI. La programmazione di un piano di marketing può contemplare il ricorso ai gadget promozionali: ma poiché le opzioni a disposizione in questo senso sono molteplici, conviene cercare di capire quali siano gli oggetti più adatti allo scopo. Gli evidenziatori personalizzati di certo fanno parte degli accessori che meritano di essere presi in considerazione, anche grazie alla loro versatilità: infatti, sono in grado di adattarsi alle peculiarità e alle necessità di marchi di qualsiasi settore. Chiunque può aver bisogno di un evidenziatore, non solo sul lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni, per esempio in casa.



Perché scegliere gli evidenziatori

Uno dei motivi per cui gli evidenziatori personalizzati attirano l’attenzione delle aziende è rappresentato dal basso costo: per sfruttarli in qualità di gadget promozionali, infatti, non serve un investimento chissà quanto elevato. Ma proprio per questo motivo è fondamentale scegliere i prodotti giusti con la massima attenzione, per garantire una fruizione ottimale a chi dovrà usarli ed evitare che si scarichino nel giro di poco tempo. La capacità di resistere all’usura e di assicurare sempre una resa eccellente è destinata a influenzare la reputazione stessa del marchio che distribuirà gli evidenziatori.

I vantaggi offerti da questi accessori

Come le penne personalizzate, che a loro volta rientrano nel novero dei gadget promozionali di maggior successo, anche gli evidenziatori passano da una persona all’altra con relativa facilità: ovviamente questo è un aspetto positivo in un’ottica promozionale, dal momento che maggiore è il numero di persone che si ritrovano sotto gli occhi un evidenziatore con il logo aziendale e migliori sono i risultati che ne possono derivare in termini di visibilità e di riconoscibilità del brand.

Gli evidenziatori di Gadget365

Gli evidenziatori personalizzati presenti nel catalogo di Gadget365 aiutano ad assecondare ogni tipo di esigenza delle aziende che hanno studiato una campagna di marketing basata su questi gadget. I prezzi vantaggiosi offerti da questa azienda, che ha sede a Gorla Minore, sono ideali per assecondare le necessità di tutte le imprese che hanno intenzione di attuare campagne di comunicazione tramite l’oggetto. La scelta di partner asiatici è sinonimo di risparmio, ma i fornitori e i partner vengono selezionati con la massima attenzione al fine di garantire il rispetto dei più elevati standard di qualità. Vale la pena di fare un giro sul sito gadget365.it, anche perché oltre agli evidenziatori si possono scoprire anche le chiavette USB, le tazze, le t-shirt, gli ombrelli e molti altri gadget da personalizzare.

Non solo evidenziatori: le penne personalizzate

Gli evidenziatori non rappresentano, come si è detto, il solo esempio di materiale di cancelleria a cui si possa ricorrere per una campagna pubblicitaria. Le penne, in particolare, si prestano a una grande varietà di soluzioni: se sono realizzate in bambù sono perfette per un marchio che vuole puntare l’attenzione sulla sostenibilità e mettere in evidenza il proprio approccio green; se si tratta di penne da taschino, invece, sono ideali per la promozione di un’agenzia immobiliare che si occupa della compravendita di case di lusso. Nulla vieta, chiaramente, di affiancare penne ed evidenziatori, dando vita a dei veri e propri kit che potrebbero comprendere anche matite, pennarelli, e così via.

Perché i gadget promozionali sono sinonimo di successo

La durata nel tempo è l’aspetto che più di ogni altro segna una linea di demarcazione fra i gadget promozionali e tutte le altre idee pubblicitarie. Basti pensare che uno spot in tv dura solo per pochi secondi, mentre i cartelloni che si affacciano sulle strade prima o poi vengono rimpiazzati. Le inserzioni sui quotidiani, invece, vengono lette per pochi secondi, e poi comunque il giorno dopo sono già carta straccia. Sono molto più lunghe le tempistiche correlate ai gadget promozionali, che generano un ritorno sull’investimento non limitato al breve periodo, ma esteso sul lungo termine. Il coinvolgimento dei clienti, ma anche dei partner commerciali e dei fornitori, può contribuire a rendere questa strategia davvero vincente.

Gli altri gadget promozionali

È molto variegato l’assortimento di gadget aziendali che si possono prendere in considerazione in previsione di una campagna di marketing. Negli ultimi tempi, i gel igienizzanti con il logo delle aziende hanno conosciuto un notevole successo di cui è facile intuire le ragioni, e così pure le mascherine per il viso. Nel caso in cui si desideri trasmettere l’immagine di un brand proiettato verso la tecnologia, invece, si può puntare sulle chiavette USB o sulle casse bluetooth. Molto dipende, in ogni caso, dal valore comunicativo che contraddistingue gli oggetti in questione. Essi possono essere distribuiti in occasione di eventi o kermesse particolari, ma è fondamentale che possano essere utilizzati anche in seguito. Gli evidenziatori personalizzati e tutti gli altri gadget devono riuscire a mantenersi efficaci anche al termine della campagna promozionale per cui sono stati scelti e dati in omaggio alle persone.