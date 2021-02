Lavoro, la Regione attiva le risorse del Por

CAMPOBASSO. Il Governo regionale ha inteso spingersi ad intervenire su alcuni settori lavorativi particolarmente delicati e sensibili. Ha puntato su segmenti innovativi che lasciano intravedere segnali di crescita e di sviluppo (‘green economy’, servizi alla persona e sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Nel 2019 la crescita occupazionale molisana era proseguita, seppure con un’intensità attenuata rispetto all’anno precedente. In base alla rilevazione sulle forze di lavoro tratte dall’Istat, gli occupati erano aumentati dell’1,6% (2,3 nel 2018), e la dinamica – incredibile a dirsi - era stata comunque superiore alla media del Paese (0,6). Tra i vari settori, l’espansione era stata sostenuta principalmente dall’industria, segnalando un recupero – sia pure modesto - nel segmento delle costruzioni rispetto all’anno 2018. Gli occupati a tempo pieno erano diminuiti a fronte di un aumento di quelli a tempo parziale.

Tra questi ultimi circa tre su quattro avrebbero voluto lavorare di più, ma l’andamento delle ore complessivamente effettuate aveva mostrato un rallentamento. L’incremento dell’occupazione era riconducibile alla componente del lavoro autonomo che, nella 20^ regione, assume un peso più elevato rispetto all’Italia (oltre il 30%, a fronte del 22,7). Alla citata categoria di lavoratori, in seguito all’emergenza sanitaria, sono stati riservati quest’anno specifici interventi di sostegno. I lavoratori dipendenti, invece, erano diminuiti. Sull’andamento dell’occupazione aveva influito l’interruzione della creazione di nuove posizioni lavorative (al netto delle cessazioni) nel settore privato. Sulla scorta dei dati amministrativi dell’Inps, nel 2019, assunzioni e cessazioni si erano compensate (nel 2018 le attivazioni erano state superiori alle cessazioni per circa 1.100 unità). Il saldo positivo delle assunzioni nette, a tempo indeterminato, era stato controbilanciato dal saldo negativo di quelle a termine. E’ proseguita, così, la ricomposizione a vantaggio dei rapporti di lavoro più stabili, in atto dal 2018, riconducibile al contributo delle trasformazioni contrattuali. I contratti a tempo determinato (che non vengono stabilizzati) sono prevalentemente quelli avviati con breve durata: in base alle elaborazioni sui dati delle comunicazioni obbligatorie, in regione circa l’80% di tali contratti erano stati stipulati con una durata inferiore ai sei mesi. Nella media del 2019 il tasso di occupazione era salito al 54,5% (dal 53,5, contro il 44,8 nel Mezzogiorno e il 59 in Italia); e ciò anche per effetto del calo della popolazione in età attiva (tra i 15 e i 64 anni), recuperando così il livello raggiunto prima della crisi economica come in Italia.

L’indicatore è cresciuto in misura sostanzialmente analoga sia per la componente maschile sia per quella femminile (al 65,7 e al 43,2, rispettivamente). Oggi l’opportunità vuole che l'impiego di persone in cerca di ‘job’ venga favorito mediante interventi formativi per il tràmite di un'esperienza praticata all’interno di imprese del territorio che abbiano evidenziato il loro fabbisogno e che si dichiarino disponibili ad ospitare, all'interno delle proprie strutture, gli allievi in formazione. In ossequio a queste finalità, la 20^ Regione ha pubblicato di recente un Avviso che attiva risorse pari a 2,2 milioni di euro sul Por Molise plurifondo, che è parte del Fondo sociale europeo 2014-2020. L'iniziativa, oltre a permettere di potenziare le proprie competenze, ha l'obiettivo di creare un collegamento tra formazione e azienda, attraverso una pratica di natura professionale somministrata direttamente sul luogo di lavoro. Si tratta di una misura di politica attiva tesa a creare condizioni idonee a favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di chi deve, purtroppo, fare i conti, con una disoccupazione di lunga durata. Fondamentale in tale àmbito è l'apporto offerto dalle imprese coinvolte mediante percorsi formativi e ‘stage’. Insomma questa della Regione vuole essere una risposta alla domanda proveniente dal mercato del lavoro che richiede, sempre più, anche in Molise, personale formato e specializzato.

