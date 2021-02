Rubano la Panda del Comune, ritrovata in via Sardegna

TERMOLI. Altre tre denunce si sono assommate alle precedenti, sempre a opera dei Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno sorpreso un terzetto con brio e arnesi da scasso in città.

Una notte balorda, quella tra lunedì e martedì, con numerosi episodi segnalati alle forze dell’ordine. A sparire anche una Fiat Panda del settore Lavori pubblici, che era stata parcheggiata in piazza Sant’Antonio. E’ stata ritrovata dagli agenti del commissariato di via Cina, in mattinata, in via Sardegna.

Un altro tentato furto è stato compiuto all’autolavaggio “I Faraoni” di via Corsica, mentre in via Lissa, la strada residenziale che collega la zona del Palazzetto dello sport all’ospedale San Timoteo, danneggiate anche auto in sosta.