TERMOLI. La vista offuscata, il mondo che appare ovattato, le ombra appaiono distorte, una luce diversa in cielo e lo sguardo che cerca di focalizzare il paesaggio che ci circonda: è questo il fascino, forse nascosto, della nebbia che da sempre ispira poeti e registi. Un fenomeno non di certo raro in Italia, ma alquanto inusuale a Termoli dove capita, di rado, di subirne l’effetto.

La città adriatica si è svegliata avvolta dall’abbraccio della nebbia, che ha occultato i contorni delle abitazioni e del Borgo Antico, candida e luminosa, ma non così fitta da nascondere le fattezze del Castello Svevo, del trabucco e del muraglione.

Un fascino che ha colpito anche la spiaggia del Lungomare Cristoforo Colombo: solitamente vasta e sconfinata, così suggestiva da aprire lo sguardo ai monti abruzzesi, questa mattina è stata avvolta dalla nebbia che ne ha nascosto l’immensità. E se pensate che il temporaneo offuscamento abbia impedito agli amanti della passeggiate di scendere sulla battigia, sbagliate di grosso: diverse persone si sono recate in spiaggia per concedersi una camminata ristorante e godersi lo spettacolo della natura.