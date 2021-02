TERMOLI. Secondo la nota inviata ieri dal sindaco Francesco Roberti alla dirigente scolastica dell’istituto alberghiero Federico di Svevia Maricetta Chimisso nell’ambito del polo didattico dell’Ipseoa ci sarebbero 7 positivi nel personale scolastico e un alunno, da qui l’inserimento dello stesso istituto nelle comunicazioni che il primo cittadino di Termoli ha rivolto alla comunità locale nelle ultime ore.





Tuttavia, la preside contesta queste affermazioni, dopo un riscontro fatto con Asrem e Ufficio scolastico regionale, ribadendo in conferenza stampa, assieme ai suoi docenti e più stretti collaboratori, ospitata nell’aula magna di via Foce dell’Angelo, l’assenza di cluster all’interno dell’istituto e sottolineando gli sforzi organizzativi compiuti per adottare e far rispettare il protocollo anti-Covid sin dallo scorso anno.