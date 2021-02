CAMPOBASSO. Per il Governatore del Molise, Donato Toma, quella dei furbetti dei vaccini è stata una tempesta in una bicchiere d’acqua di cui gli inquilini di Palazzo D'Aimmo avrebbero fatto volentieri a meno.



Nel documento si precisa altresì che i punti vaccinali attivi sono quelli azienali e quelli delle struttute private accredita e il personale da vaccinare è stato programmato in accordo con le indicazioni del commissario straordinario arcuri e validato dalla cabina di regia.



Per quanto riguarda le modalità di vaccinazione dei punti extra-aziendali, asrem non ha alcuna competenza in merito alle priorità definite per singola struttura accreditata.

Toma infine si è soffermato sulle risorse – 14 milioni e 800 mila euro – che il Ministero della Salute ha messo a disposizione del Molise per la ristrutturazione sismica del San Timoteo di Termoli.

Ringraziamo TeleRegione Molise e il direttore Pierluigi Boragine per il contributo filmato.