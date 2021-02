TERMOLI. Si è tenuto nel pomeriggio in Comune a Termoli l’incontro con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine voluto dal sindaco Francesco Roberti per pianificare i controlli sul territorio al fine di contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19 attraverso gli assembramenti che si creano in alcune zone della città.

Con il primo cittadino erano presenti il Vice Questore di Polizia Maria Concetta Piccitto, il Maggiore dei Carabinieri Alessandro Vergine, il Comandante della Guardia di Finanza Luca Varanese, il Vice Comandante della Polizia Locale Pietro Cappella e l’assessore alla Protezione Civile Michele Barile.

Durante l’incontro si è definita la necessità di porre in essere determinate azioni al fine di evitare che le zone nevralgiche della città adriatica dove si svolge la movida possano accogliere i presenti nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

Controlli anche nei confronti delle attività commerciali per verificare l’adozione delle regole sancite.

La Questura ha già provveduto ad intensificare anche i controlli sulle principali arterie stradali al fine di evitare gli spostamenti verso la zona rossa di Campomarino e viceversa.