In Molise l’aliquota ordinaria Irap più elevata

CAMPOBASSO. Anche per il 2020 l'aliquota ordinaria Irap più elevata (4,97%) è stata fissata dalle Regioni Calabria, Molise e Campania, costrette a fare i conti con i piani di rientro dai rispettivi deficit sanitari.

Le altre consorelle hanno scelto l'aliquota del 3,90%, stabilita dalla legge statale; l'Abruzzo, il Lazio e la Puglia l'hanno mantenuta al 4,82% e le Marche al 4,73%. I dati suddetti sono stati diffusi dal Dipartimento delle finanze. L’Irap è l’acronimo di Imposta regionale sulle attività produttive; e la gran parte del suo gettito (circa il 90%) entra nelle casse regionali allo scopo di finanziare il Fondo sanitario nazionale. Cosicché persone, enti e società che abbiano un fatturato e, quindi, possano generare reddito, sono soggette a tale versamento; e la differenza tra i vari soggetti d’imposta concerne esclusivamente l’aliquota che devono andare a pagare. Sono davvero pochi gli esonerati.

Si tratta dei produttori agricoli che sono anche esonerati dall’iva. Per gli enti commerciali il calcolo della base imponibile si effettua per il tramite dei seguenti passaggi: trovare la differenza tra valore e costi della produzione (presente nel Bilancio civilistico); sommare a tale risultato i costi del personale dipendente, i crediti maturati e gli interessi di leasing; moltiplicare il risultato per l’aliquota Irap prevista dalle Regioni che possono effettuare le modifiche previste dalla legge.

Confermata al Molise l’aliquota più elevata, spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il primato di quella più bassa (2,68%); al secondo troviamo la Sardegna (2,93%), seguita dalla Valle d'Aosta (3,10%). E, mentre le altre Regioni hanno scelto l'aliquota del 3,90%, stabilita dalla legge statale, l'Abruzzo, il Lazio e la Puglia l'hanno mantenuta al 4,82% e le Marche al 4,73%. Questa attività è stata consolidata dal c. 1107 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 che, nell'esplicitarla nel c. 3-bis all'art. 16 del dlgs n. 446/1997, ha stabilito che il mancato inserimento dei dati da parte delle Regioni e delle province autonome comporta l'applicabilità di sanzioni e di interessi. I dati Irap sono distinti per aliquote, deduzioni, detrazioni, crediti di imposta ed aiuti di stato automatici.

Questi ultimi, adottati da tutte le Regioni (fatta eccezione per la Calabria, la Campania ed il Lazio), quest'anno sono ancor meglio identificabili grazie alla casella ‘si’ con cui viene indicata immediatamente la natura della misura. Rispetto ai dati dello scorso anno si nota che alcuni enti regionali hanno introdotto nuove aliquote, per lo più ridotte: 6 il Piemonte, 4 la Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, 2 il Lazio, 1 la Toscana e la Basilicata; l'Umbria è passata, invece, da 16 a 13 aliquote, mentre il Molise ha solo un'aliquota in meno. Riguardo alle varie tipologie, ha confermato il proprio primato il Friuli-Venezia Giulia che ha individuato ben 39 differenti fattispecie, seguita dal Piemonte (con 24), dalla Valle d'Aosta (22) e dalla Toscana (21). Sono soltanto 5, invece, le aliquote adottate dalla Calabria, 6 dalla Campania e 8 dalla Puglia. Come al solito, gli enti territoriali più «generosi» sono quelli a Statuto speciale: il Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta registrano, infatti, rispettivamente 10, 9 e 6 tipologie di esenzioni.

Tra loro si inserisce la Lombardia con 7 esenzioni.

Dal lato opposto c’è l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, l'Emilia-Romagna, il Lazio e le Marche che non prevedono esenzioni. Particolare è il caso della Puglia e della Sardegna che prevedono 5 fattispecie di esenzione su 8 aliquote, mentre Bolzano presenta 3 esenzioni su 9 aliquote. Nella sostanza la Calabria ed il Molise sono state quelle in cui indiscutibilmente è aumentata la pressione tributaria per l'anno 2020, poiché è scattato automaticamente l'aumento delle aliquote di 0,15 punti percentuali, come rilevato da un comunicato del Dipartimento delle finanze sulla scorta della verifica degli adempimenti relativi ai livelli essenziali di assistenza, che hanno il compito di monitorare l'attuazione da parte delle regioni dei piani di rientro dai deficit sanitari.

