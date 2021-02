TERMOLI-CINA. L'odissea nel mare del nord della Cina dell'equipaggio della nave italiana “Antonella Lembo”, con a bordo la squadra composta da 7 italiani e dal nostro concittadino Gianluca Perino, sta per concludersi con il ritorno in Italia dei ragazzi, dopo i tanti mesi di isolamento in mare aperto.

In queste ore l'equipaggio, che ha avuto l'agognato cambio, si sta dirigendo su un rimorchiatore, come ci ha scritto lo stesso Gianluca, che li ha appena sbarcati nel porto di Huanghua. Ora faranno tutti i test previsti per le norme anti-Covid e, una volta effettuati e saputi i risultati, verranno trasportati all'aeroporto di Pechino.

Da qui, sabato 6 febbraio, saliranno su un aereo che li riporterà finalmente in Italia e così potranno rivedere e riabbracciare i propri cari e ritrovare gli amici. Gianluca ci ha dato notizia anche dell'altra Nave italiana che, come la loro, stava vivendo lo stesso tipo di situazione: «L'equipaggio dell'altra nave italiana MBA Giovanni con 6 italiani a bordo sbarcherà la settimana prossima perché i loro rimpiazzi, per mancanza di voli per la Cina, sono partiti la settimana successiva rispetto ai nostri. Come termineranno la quarantena daranno il cambio e sbarcheranno anche loro tra una settimana», fa sapere Perino a TermoliOnLine.