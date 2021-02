San Timoteo nega ingresso a pazienti di Campomarino, l'Asrem: «È un disguido»

CAMPOMARINO. La zona rossa decretata lo scorso lunedì dal Presidente della Regione Molise Donato Toma sotto richiesta del primo cittadino di Campomarino Pierdonato Silvestri, ha acuito le difficoltà dei cittadini campomarinesi ad accedere al presidio ospedaliero della cittadina adriatica. Le polemiche si sono accese principalmente sui social dove numerosi residenti di Campomarino evidenziavano di non essere stati accolti dal nosocomio termolese e invitati ad uscire.

Nel tentativo di evitare una ‘guerra’ tra due cittadine vicine e consentire ai cittadini di accedere alla struttura ospedaliera, il sindaco Silvestri ha interrogato i vertici Asrem sulla questione, garantendo l’ingresso nella stessa ai campomarinesi.

Di seguito la nota stampa del primo cittadino Silvestri.

«A seguito delle molteplici segnalazioni pervenute da parte di numerosi cittadini di Campomarino riguardo il negato accesso al nosocomio S. Timoteo di Termoli derivanti dall’alto numero di contagi presenti sul territorio

COMUNICO

che sentiti i vertici dell’A.S.R.E.M. – Distretto Sanitario Termoli, gli stessi riferiscono che sarà garantito l’accesso alla suddetta struttura ospedaliera.



Si precisa, inoltre, che come indicato dal Direttore sanitario, sarà cura della struttura ospedaliera ricontattare in tempi celeri i pazienti che non hanno usufruito del servizio, così da poter garantire tutte le prestazioni sanitarie prescritte.

Nel caso in cui questo impedimento dovesse persistere si prega di contattare gli uffici comunali nelle modalità appresso indicate

Tel. 0875/531208 dalle ore 08:00 alle ore 14:00

Indirizzo e-mail: staffsindaco@comunecampomarino.it

La Direzione Sanitaria porge le più sentite scuse alla comunità Campomarinese per il disguido involontariamente causato».