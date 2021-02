Sanificazione allo stabilimento Fca e turni a singhiozzo su alcuni reparti

TERMOLI. Aggiornamento su produzione e protocollo Covid allo stabilimento Fca di Termoli, diffuso dalla rappresentanza della Fim-Cisl.

«Visto l’andamento altalenante del mercato legato ai prodotti Fire vi comunichiamo che presso la Lavorazione FIRE, domani 5 febbraio 2021, si lavorerà con regolarità solamente alla Ute Teste Cilindri Superiore, alla Ute Albero Distribuzione 16V ed alla UTE Albero Motore 16V. Inoltre per quanto riguarda l’attività lavorativa della unità Lavorazione Fire resterà ferma tutta la settimana, il Montaggio FIRE si fermerà dal giorno 8 al 10 febbraio 2021. Aggiungiamo che visto il delicato periodo legato all’emergenza sanitaria COVID-19 così come protocollo a partire da oggi pomeriggio e fino a lunedì 08 si procederà in via preventiva alla sanificazione di tutto il plant.