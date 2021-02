TERMOLI. Due mesi e mezzo, più o meno, alla guida del Consiglio comunale di Termoli per l’avvocato ed esponente leghista, secondo eletto alle comunali 2019, Annibale Ciarniello, anche se in questo lasso di tempo ci sono state vacanze invernali e soprattutto la seconda ondata della pandemia da Covid-19. Tuttavia, per l’ormai navigato amministratore, al terzo mandato consecutivo, c’è stato il tempo di mettere mano alla riorganizzazione di alcuni tasselli che stavano ostacolando, o meglio rischiavano di frenare, l’attività istituzionale in seno alle commissioni consiliari permanenti.

Intervento effettuato proprio su richiesta degli stessi consiglieri.