Spazzamento a febbraio: tutte le strade e le date

TERMOLI. In accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, la Rieco Sud nel mese corrente effettuerà i seguenti interventi di pulizia delle strade della città, per mezzo di spazzamento meccanico e manuale.

Lo spazzamento verrà effettuato secondo il seguente calendario:

- Lunedì 8 febbraio 2021 (dalle 07.30 alle 09.30): via Dante, piazza Bega, corso Umberto I, corso Nazionale (da incrocio corso Umberto I a piazza Regina Elena), via C. Battisti, corso F.lli Brigida, via Roma fino a piazza Sant’Antonio.

- Giovedì 11 febbraio 2021 (dalle 07.30 alle 09.30): corso V. Emanuele III, via V. Cuoco, via Cairoli, via G. Pepe, via C. del Croix, via Belvedere, via Frentana.

- Martedì 16 febbraio 2021 (dalle 07.30 alle 09.30): via M. Milano (dalla salita del Panfilo), via XXIV Maggio, via A. di Savoia, via XX Settembre (dalla Stazione a via M. Milano).

- Venerdì 19 febbraio 2021 (dalle 07.30 alle 09.30): via Sannitica, piazza Sant’Antonio, via A. Diaz, via Mazzini, via Adriatica.

- Mercoledì 24 febbraio 2021 (dalle 07.30 alle 09.30): via IV Novembre, via Gioberti, via Duca degli Abruzzi, via Oliviero, via D’Ovidio, via S. Cannarsa, via XX Settembre (da via M. Milano a c.so F.lli Brigida).

Il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli dichiara: “Contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini perché liberino le strade e permettano interventi rapidi ed efficaci per una pulizia completa del manto stradale e dei marciapiedi”.