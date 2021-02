Operai pendolari in ritardo al lavoro, i lavoratori scrivono alla prefettura

TERMOLI. La Ugl metalmeccanici, col segretario Domenico Guida, torna sulla questione dei ritardi con cui i pendolari arrivano in fabbrica, con una nota alla prefettura di Campobasso, alla Sati e all'assessore Quintino Pallante, sottoscritta dagli stessi lavoratori: «Noi dipendenti delle aziende del nucleo industriale di Termoli e utenti della corsa tra Campobasso e Termoli, chiedono che la stessa sia anticipata di 10 minuti. Tale richiesta è necessaria in virtù dei rallentamenti causati dai vari semafori presenti sui cantieri stradali della Bifernina, che non permette ai lavoratori la regolare timbratura. Si fa presente che la timbratura fuori orario determina al lavoratore una penalizzazione economica detratta dallo stipendio e che, con la recente aggiunta di ulteriori semafori, il ritardo risulta sempre più frequente. Vogliate, dunque, alla lice di quanto evidenziato, intervenire al più presto per porre rimedio alle criticità indicare e disporre l'anticipo della partenza per un periodo provvisorio, ovvero legato alla persistenza del gran numero dei cantieri lungo la tratta della statale 647».