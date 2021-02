Stellantis, buste paga più sostanziose: premi efficienza tra 1.278 e 1.683 euro

TERMOLI. « Buone notizie per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli. In seguito alla riunione tenutasi nel pomeriggio di oggi tra le Organizzazioni sindacali e la Direzione del personale, si sono analizzati i dati relativi al premio efficienza ed implementazione del Wcm (World Class Manufacturing), così come previsto dal Contratto collettivo specifico di lavoro». È il commento della Uilm Termoli che fornisce anche gli importi del premio: si va da 1.278 euro per la prima area professionale (ex 3° livello), passando per i 1.371 euro della seconda area professionale (ex 4° e 5° livello) per arrivare a 1.683 euro della terza (ex 6° e 7° livello).

«Ricordiamo che questi importi grazie alla detassazione avranno un prelievo fiscale pari al 10 % . Come previsto dal CCSL, il pagamento del premio avverrà a fine febbraio . Ricordiamo che il rateo mensile è considerato maturato ai relativi fini quando i periodi di servizio utile siano uguali o superiori alla metà dei giorni lavorativi del singolo mese. In caso di cassa integrazione l’elemento retributivo per efficienza non matura per i periodi assistiti dalla cig . Ringraziamo ancora una volta tutti i lavoratori dello stabilimento Fca di Termoli per il risultato raggiunto. Questo ulteriore risultato economico per i lavoratori è il frutto anche degli accordi sindacali, ma soprattutto è il riconoscimento per chi ogni giorno con la propria professionalità e la propria abnegazione nonostante tutte le difficoltà del tempo che stiamo vivendo ha consentito il raggiungimento di questi risultati complessivi».

La notizia è stata diffusa anche dalle sigle Fim-Uilm-Fismic-UglM AqcfR che commentano: «Nell’incontro tenutosi oggi in videoconference sono stati resi noti i risultati del premio annuale efficienza, che anche quest’anno beneficerà della tassazione agevolata del 10% prevista per il salario variabile e sarà pagato a fine febbraio, sulla base dei risultati conseguiti nel corso del 2020 in tema di recuperi di efficienza e di implementazione del WCM».

«La media dei premi pagati in Stellantis, pur differenti per livello e per stabilimento, è di circa 1.371 euro, più alta quindi dei circa 1.350 dell’anno scorso e dei circa 1.250 euro di due anni fa. Ciò è particolarmente apprezzabile se si considerano gli enormi problemi causati dalla pandemia e dimostra la grande correttezza del modo in cui si calcolano gli incrementi di efficienza in Stellantis, indipendentemente dai volumi produttivi».

«I fermi produttivi del 2020, causati dall’emergenza coronavirus, non hanno quindi inficiato il premio, anche se naturalmente implicano la riduzione dei ratei di maturazione per i mesi di non lavoro. Tuttavia si ricorda che il CCSL prevede un trattamento di miglior favore rispetto a quello legale: le frazioni di mese lavorate pari ad almeno la metà delle giornate lavorative fanno difatti maturare i ratei mensili per intero; infine sussiste una clausola di salvaguardia che, ai fini della maturazione del premio, valorizza i periodi di lavoro inferiori a 15 giorni che cumulativamente nell’anno raggiungano il trimestre».