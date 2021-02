Rischio assembramenti, a San Martino stop a consumo o asporto di alcolici

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il rischio di contagi da Covid-19 a causa degli assembramenti nelle aree pubbliche è una delle cause che, più di altre, preoccupa il Basso Molise che, in questi giorni, sta combattendo contro il crescere dei positivi.

Per evitare situazioni del genere, il sindaco di San Martino in Pensilis Gianni Di Matteo ha emanato l’ordinanza numero 7 del 5 febbraio 2021 che vieta temporaneamente la vendita per asporto e/o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il testo integrale dell’ordinanza:

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, e successivamente l' Il marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid-19 come pandemia;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Molise in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 con cui, fra l'altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso Covid-19 al 30 aprile 2021;

-

PREMESSO che nella normativa di riferimento per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 è disposto che:

- Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guid«adottati a livello nazionale; E vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RILEVATO che:

a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto e gli esercizi di vicinato, si sono verificati nei pressi degli stessi, assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID- 19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine); nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

DATO ATTO che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza, in prossimità dei luoghi indicati ai punti precedenti, di un numero elevato di persone che nella maggior parte dei casi non utilizza i dispositivi obbligatori di protezione individuale (mascherine);

RITENUTO necessario nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

CONSIDERATA l'indifferibilità e l'urgenza di porre in essere azioni a tutela dell'incolumità pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, artt.50 e 54;

ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità;

ORDINA

Il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, per bar, ristoranti, pizzerie, circoli, ecc.; Il divieto di consumare, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o private ad uso pubblico comprese piazze e ville comunali.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza e alla forza pubblica di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla resente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, così come previsto dalle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

La presente ordinanza ha efficacia immediata, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Martino in Pensilis.

DISPONE

di trasmettere il provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per l'attuazione di quanto innanzi; che la Polizia Locale e le forze dell'ordine vigilino sull'osservanza della presente Ordinanza; di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale; che la presente ordinanza venga trasmessa:

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; al Presidente della Giunta delle Regione Molise; alla A.S.Re.M. — Servizio Igiene Pubblica; alla Polizia Locale; al Comando Stazione Carabinieri di San Martino in Pensilis;

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.