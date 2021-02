Contagi in aumento in basso Molise, Facciolla: sequenziare il virus per trovare eventuali varianti

Attualità di La Redazione Più informazioni su Campomarino

Termoli

Campobasso CAMPOMARINO. Il segretario dem Vittorino Facciolla interviene sul contagio Covid nel basso Molise: «Quello che sta succedendo a Campomarino è terribile. Si parla di quasi 500 contagi su una popolazione di circa 7mila persone. E purtroppo l'età media delle persone che stanno perdendo la vita si sta considerevolmente abbassando. C'è bisogno di capire esattamente cosa sta succedendo, perché lì il virus sembra diffondersi molto più rapidamente e sembra che l'incremento di contagi di questi giorni a Termoli, Portocannone e San Martino, possa essere legato ai cluster di Campomarino. Nel servizio che oggi Telemolise ha dedicato a questa situazione ho chiesto al sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri (massima autorità sanitaria del territorio) e al direttore Florenzano perché non sia stato predisposto fino ad ora uno screening di massa a Campomarino, perché la dichiarazione della zona rossa sia arrivata così tardivamente e ho sottolineato la necessità di porre particolare attenzione a questa situazione. Considerando la virulenza sarebbe assolutamente prudente tracciare e sequenziare il virus, magari coinvolgendo l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise o inviando dei campioni di controllo allo Spallanzani per effettuare il sequenziamento così da poter escludere di essere di fronte ad una eventuale nuova mutazione dello stesso. Molte regioni d'Italia lo hanno già fatto e sono state sequenziate diverse varianti del virus già da dicembre 2020. Proviamo a farlo anche noi. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288