Contagi in aumento tra i lavoratori Fca, una dozzina di casi nell'ultima settimana

TERMOLI. L'epidemia che sta diventando problematica in basso Molise si riverbera anche sullo stabilimento Fca, dove dall'inizio del monitoraggio interno mai c'era stato un picco così alto di positivi in una settimana: ben 12, di cui 9 operai e 3 impiegati, con il coinvolgimento dei reparti di cambi, motori, magazzini e manutenzioni. I positivi attuali sono al momento 26 e le quaranete attive 53. Ricordiamo come la dirigenza ha provveduto a far sanificare l'intero Plant, operazioni iniziate due giorni fa e che si concluderanno lunedì prossimo.