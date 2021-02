MONTENERO DI BISACCIA. Discariche abusive proliferano nel basso Molise, come viene denunciato puntualmente dall'associazione Ambiente Basso Molise sul Tratturo del Re.

«Congelatori, computer, bidè, wc, rifiuti domestici, televisori, lavatrici, pezzi di auto, rifiuti edili, pneumatici di trattori, pneumatici di auto, vetro, plastica, ferro e ancora tanta robaccia e a pochi metri eternit. Questa è la storia attuale del Tratturo del Re. In passato paesaggi, civiltà, culture, leggende, credenze, certezze, tradizioni, storia, animali, uomo. In passato c'era il mondo in cammino, transumanza, ricordo e suggestioni antiche in passato i Tratturi erano le vie dell’erba. Il Molise veniva identificato da tutti, come il punto principale di sviluppo della transumanza in Italia. Già la transumanza, adesso solo rifiuti».