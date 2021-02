Muore in Terapia intensiva, cordoglio per la collaboratrice scolastica Rita Giorgetta

PALATA. E' deceduta al reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, a soli 63 anni, la collaboratrice scolastica di Montemitro Rita Giorgetta, dall'istituto comprensivo di Palata giunge questa lettera di cordoglio della comunità scolastica dell' I.C. “Ricciardi di Palata” per la perdita della collaboratrice Rita Giorgetta

«La comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo “Ricciardi” piange la scomparsa della cara collaboratrice Rita Giorgetta in servizio presso la Scuola dell' Infanzia di Palata, ricoverata nei giorni scorsi presso la terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso.

Di seguito la lettera di cordoglio dei docenti e di tutto il personale scolastico dell' Istituto Comprensivo “ Ricciardi” di Palata

“Carissima Rita,

in questi giorni di terribili notizie sul diffondersi del contagio nella nostra scuola abbiamo atteso esperato assieme che le tue condizioni potessero migliorare.

Purtroppo, invece, è arrivata la tragica notizia.

No, non doveva andare così.

Rita, non siamo riusciti a dirti per l' ultima volta che sei sempre stata preziosa e insostituibile, una presenza discreta e amorevole per gli alunni e le docenti.

Stanno parlando le nostre lacrime e il dolore per la tua perdita ora.

Siamo sconvolti per l'ingiusto sacrificio che la nostra scuola, la nostra piccola “famiglia” scolastica ha dovuto pagare per questa situazione.

Il tuo sorriso, la tua voce calda, la tua generosità, la naturale predisposizione al dialogo e alla comprensione che ti caratterizzavano ci mancheranno tantissimo e varcare quella soglia non sarà più la stessa cosa.

Sarai sempre presente nei nostri cuori e ti ricorderemo con il tuo bellissimo sorriso e per la tua grande umanità.

Addio, amica cara”.