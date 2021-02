Una vita trascorsa nella gioielleria sul Corso nazionale, sale in cielo Giuseppe Pizzuto

TERMOLI. Questa mattina alle prime ore dell'alba, nella sua abitazione, circondata dall'affetto premuroso dei suoi figlioli Annarita e Francesco, si è spenta una persona davvero molto benvoluta e molto affabile come il signor Giuseppe Pizzuto, titolare oggi insieme al figlio Francesco della nota oreficeria che si trova sul corso Nazionale.

Una persona molto educata e gentile che salutava sempre tutti.

I due figli Francesco e Annarita, assieme al genero Luigi e ai suoi due grandi amori, i nipotini Michele e Paolo, oggi soffrono tutti questa grave perdita, anche negli ultimi tempi il signor Giuseppe compiva quei pochi metri che lo separavano dall'abitazione in via Saverio Cannarsa al negozio per il Corso Nazionale.

Proprio per respirare l'aria della sua attività e avere ancora il contatto con la gente e i suoi vecchi e affezionati clienti.

Purtroppo gli acciacchi e qualche patologia che lo assediavano da un po' di tempo hanno per forza di cose fatto diminuire questo suo desiderio.

Oggi davvero con la sua scomparsa, sentiamo tutti noi termolesi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo negli anni passati quando era nel pieno del suo vigore lavorativo, sentiamo di aver perso un altro pezzo di quella termolesità tanto cara a noi tutti originari di questa terra.

Buon viaggio signor Giuseppe, da parte dei suoi concittadini e da parte della nostra redazione.

I funerali avranno luogo domani, domenica 7 febbraio, alle 12, nella chiesa di Sant'Antonio.

Si dispensa dalle visite.

Alla famiglia Pizzuto il cordoglio sincero di tutti i soci del Rotary club di Termoli.