Crescono i contagi in Basso Molise, a Guglionesi scuole chiuse dall’8 febbraio

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Sindaco di Guglionesi emanerà nelle prossime ore l’ordinanza di chiusura delle Scuole di Guglionesi di ogni ordine e grado, da lunedì 8 febbraio a venerdì 12 febbraio 2021, in accordo con i responsabili dirigenti delle attività didattiche operanti sul territorio di Guglionesi (anche la Scuola paritaria comunale dell’Infanzia e il Nido), i quali attiveranno le modalità opportune per la didattica a distanza.



Il provvedimento del Sindaco si rende necessario per l’espansione del contagio Covid-19 nei comuni limitrofi, come azione di prevenzione sanitaria nel territorio di Guglionesi.



Come di consueto, durante la chiusura temporanea negli edifici scolastici saranno predisposte le operazioni di sanificazione.