Giro d'Italia 2021: arrivo di tappa a Termoli, l'indiscrezione della stampa specializzata

TERMOLI. E' diventata una vera e propria caccia alla tappa, quella per il prossimo Giro d'Italia, che partirà l'8 maggio da Torino per concludersi il 30 maggio a Milano. Fino ad ora ufficialmente sono state presentate solo le prime 3 tappe, quelle della fase iniziale in Piemonte, senza le vette alpine, che torneranno nell'ultima settimana. Ebbene, il giornalista storico del ciclismo rosa, di scuola Gazzetta, Angelo Zomegnan, ha svelato su Facebook il presunto tracciato, che diamo per ufficioso, in attesa del via libera dalla Rcs che organizza l'evento. Si nota un arrivo di tappa a Termoli, il 14 maggio, la settima tappa in partenza da Notaresco. Il giorno successivo, per la ottava tappa, si partirebbe da Foggia. Pare che non tutte le tappe indicate siano veritiere, ma intanto, stamani, guarda caso, sono stati avvistati componenti dello staff tecnico con le pettorine del Giro d'Italia. Oltretutto, la cartina con l'arrivo di tappa a Termoli appare anche su Tuttobiciweb.it.

Di fronte a questa prospettiva, auspichiamo che la Rcs ufficializzi il tracciato con Termoli arrivo di tappa e che a maggio si possa godere di questo evento, con una campagna vaccinale in stato avanzato.