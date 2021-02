Zona rossa a Campomarino e "sciacalli", Saburro: «Da parte nostra massimo sforzo»

CAMPOMARINO. Contagi quasi sempre in doppia cifra a Campomarino da molti giorni e la zona rossa per il momento non ha ancora dato i frutti sperati. Variante o meno presente nei contagi Covid, l'amministrazione Silvestri è in campo per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

In attesa di sapere i dettagli sullo screening di massa, che viene organizzato in queste ore, esterna le sue sensazioni l'assessore comunale all'Ambiente Antonio Saburro.

«Avevo deciso di non intervenire pubblicamente sulla pandemia, ma alla luce del delicato momento che sta vivendo la nostra comunità, sento il dovere di farlo, anche per rispondere e zittire quelle persone, per fortuna pochissime, che anziché collaborare si stanno comportando come sciacalli. In qualità di consigliere e assessore dico che l’Amministrazione comunale ha posto in essere tutto ciò che era nelle sue possibilità, in un momento oggettivamente drammatico per tutti: ha chiuso le scuole; sollecitato tempestivamente l’istituzione della zona rossa (cercando di farla più restrittiva possibile); istituito insieme ai servizi sociali e alle varie associazioni presenti sul territorio un nucleo operativo per aiutare i cittadini che sono in difficoltà; acquistato tamponi per effettuare in settimana uno screening di massa; sollecitato la Asrem a definire con chiarezza e immediatezza percorsi di accesso e ricovero all’ospedale di Termoli che nei giorni scorsi era stato impedito a nostri concittadini.

Oltre a questo, continuiamo a lavorare senza sosta, tutti i giorni, tutto il giorno, e in silenzio, anche per rispetto dei concittadini che vivono momenti di difficoltà e di dolore.

Penso che non fosse possibile fare di più, anche tenuto conto della rapidità con cui la situazione si è aggravata. Resta inteso che siamo sempre pronti a recepire ogni suggerimento e indicazione operativa che ci aiuti a migliorare ed essere ancora più efficienti, ma devo segnalare che mentre la collaborazione dei cittadini è stata preziosa, è mancata quella di quei pochi, i soliti peraltro, hanno preferito fare solo polemica inutile e fine a se stessa, assumendo un atteggiamento di critica sterile sinceramente inaccettabile, perché contrasta con il dovere civico della responsabilità, assumendo spesso anche posizioni palesemente contraddittorie (come sulla chiusura delle scuole, ferocemente contrastata, non dimentichiamolo, fino a dicembre).

Detto questo, desidero rassicurare i nostri concittadini sul fatto che, il Sindaco e l’amministrazione tutta, sta lavorando per cercare di ridurre al minimo i disagi e soprattutto portare il prima possibile la nostra comunità a un ritorno di normalità. Esprimo vicinanza a tutti, con un abbraccio particolare a chi è risultato positivo o ha perso persone care. Su questa strada continueremo a lavorare e a stare vicino a tutti non solo con le parole, ma anche con la presenza quotidiana sul campo e con spirito di servizio. Vi chiedo di attenervi scrupolosamente alle misure restrittive, unica strada per uscire il prima possibile da una situazione davvero pericolosa per tutti noi. Un abbraccio».