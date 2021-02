CAMPOBASSO. In arrivo i moduli per aumentare i posti di Terapia intensiva in Molise. Lo annuncia il direttore generale dell'Asrem con un proprio post Facebook.

«A sinistra c’è un modulo di terapia intensiva. A destra un container. Che sono quei pratici contenitori che vengono imbarcati sulle navi per trasportare le merci. C’è differenza. Si vede a occhio nudo, ma se non dovesse essere così immediato da comprendere, allora lo specifichiamo. I moduli sono dotati di: alta tecnologia per la gestione dei pazienti (che sono persone bisognose di cure specifiche e non merci da accantonare); impianti specifici, anche a pressione negativa, quindi quelli per le malattie infettive; la presenza di gas medicali per i pazienti con problemi respiratori.

La differenza c’è. Ed è sostanziale. Sono due nomi diversi perché sono due cose diverse. Va ribadito e sottolineato finché non sia chiaro a tutti.

Tutte le regioni hanno scelto questa strategia per ampliare i posti di terapia intensiva degli ospedali. I moduli saranno strutture solide, un’estensione dell’ospedale. Non sono tende da campo, non sono i container dei porti o dei cantieri. Saranno montati nel più breve tempo possibile.

L’Asrem risponde alla recrudescenza del contagio aumentando i posti letto. Eppure, come ci ricorda il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, il grande argine che possiamo porre sono i buoni comportamenti. Ognuno di noi, con senso di responsabilità, deve contribuire a bloccare il propagarsi del virus. Tutti dobbiamo seguire le raccomandazioni di sempre: indossare la mascherina; prestare attenzione all’igiene delle mani; rispettare il distanziamento; evitare assembramenti». Vedremo nel merito.