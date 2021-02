«Direttore, non era più logico riaprire il Vietri?», Florenzano risponde ad Agnese

LARINO. Da una cittadina termolese un quesito posto con coraggio direttamente al direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano. Parliamo di Agnese Cieri, madre, moglie e lavoratrice. «Direttore, non era più logico riaprire il Vietri? Un ospedale nuovo abbandonato a se stesso, che sarebbe potuto diventare un ospedale Covid, senza mettere a rischio altri ospedali, per quanta tecnologia ci sia dentro, restano pur sempre moduli».

Ecco la risposta di Florenzano: «Non è possibile perché la struttura è solo uno dei fattori necessari e va adeguata alle esigenze come stiamo facendo all'ex hospice del Cardarelli, in linea con il piano del Commissario approvato dal Ministero. Ci sono poi altri aspetti da tenere presente, in particolare il personale. Al Cardarelli c'è ed è specializzato (anche se ne auspichiamo sempre di più), a Larino no. E poi servirebbero una serie di servizi come la diagnostica non convenzionale (cioè, non la semplice Tac) e le altre discipline (cioè, detto in soldoni, tutti i reparti). In sostanza dovremmo replicare un intero Cardarelli anche a Larino. Non ci sono né il personale né i soldi per farlo. Reperirli? Il personale è introvabile, i nostri bandi vanno deserti. I soldi: è gestione che spetta al commissario. E poi il tempo: quanto servirebbe per creare un altro ospedale come il Cardarelli nelle mura di quello di Larino? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato la migliore soluzione possibile per aumentare i posti letto nel minor tempo possibile».